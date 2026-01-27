ONG venezolana pide reunión al Gobierno e insiste en amnistía para presos políticos

"En estos días, Delcy Rodríguez en un lanzamiento de un programa de convivencia y paz, le decía a Jorge (Rodríguez) que se reuniera con todos los actores políticos, nosotros le tomamos la palabra, no somos un actor político, somos un actor social, y le decimos por favor reúnase con la madres", dijo el director de Surgentes, Antonio González, en rueda de prensa.

También le pidieron al presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, que reciba la propuesta de ley de amnistía que contiene 12 artículos para iniciar un debate sobre el mismo.

González explicó que para la elaboración de este proyecto de ley se asesoraron con abogados en materia de derechos humanos, con la ONG Provea y con el Comité para la Libertad de los Presos Políticos.

Por su parte, María de los Ángeles Pérez, familiar de dos presos políticos liberados recientemente, dijo que en este texto se plantea que los beneficiarios de la medida sean "todas esas personas que han sido perseguidas, luchadores sociales, periodistas, integrantes de comité de víctimas, militares y personas perseguidas o privadas de su libertad en el contexto de movilizaciones postelectorales".

Serán excluidos, prosiguió, aquellos que han cometido delitos de lesa humanidad, violaciones graves de derechos humanos, o aquellos investigados o condenados por "homicidios políticos".

Igualmente, explicó que se contempla crear un mecanismo de verificación para "asegurar el avance del proceso", en el que se incluyan a la Iglesia, universidades, ONG, así como representantes de Brasil y Colombia por, dijo, haber "demostrado interés por la resolución pacífica de los conflictos internos" de Venezuela.

Entretanto, Iraima Figueroa, madre de un joven preso político excarcelado a principios de enero, indicó que es necesario lograr en el país suramericano "una convivencia sana, una convivencia donde se respete la diversidad de pensamiento".

El viernes, la presidenta encargada de Venezuela propuso que se convoque a un "verdadero diálogo político" que incluya tanto a sectores políticos "coincidentes" como "divergentes", una tarea que encomendó a su hermano y presidente del Parlamento.

El pasado 8 de enero, las autoridades venezolanas anunciaron el proceso de excarcelación de un "número importante de personas", sin precisar la cantidad y las condiciones de esta medida.

La ONG Foro Penal, que contabilizaba hasta el domingo cerca de 800 presos políticos en Venezuela, ha verificado 266 liberaciones de personas desde esa fecha.

El ministro de Interior y Justicia, Diosdado Cabello, asegura que ha excarcelado a 808 personas que cometieron delitos desde "antes de diciembre" y niega la existencia de presos políticos.