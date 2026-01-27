París y Londres alertan del peligro de un vacío de seguridad en Siria

"Reafirmamos la necesidad de mantener y concretar los esfuerzos colectivos sobre la lucha contra el EI. Apelamos a todas las partes a evitar todo vacío de seguridad en los centros de detención del IA y sus alrededores", indicaron los dos ministros en una declaración conjunta.

En los próximos días convocarán una reunión urgente de la Coalición que lucha contra el EI para estudiar la situación.

Los jefes de la diplomacia de los cuatro países consideraron necesario "un acuerdo para un alto el fuego permanente" y que se retomen "las negociaciones para la integración pacífica y duradera del noreste de Siria en el seno de un Estado sirio unitario y soberano, que respete y proteja de forma eficaz los derechos de todos sus ciudadanos".

La comunidad internacional no oculta su preocupación por el futuro de los territorios controlados hasta ahora por las Fuerzas Democráticas Sirias (FDS), sobre todo controladas por los kurdos, que lucharon junto a la Coalición contra el EI y que ahora son objeto de una ofensiva por parte de las Fuerzas Armadas sirias.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

En ese territorio se encuentran numerosos campos que albergan a antiguos combatientes del EI y que la comunidad internacional teme que puedan huir y reforzar a ese grupo terrorista, que ha retomado peso tras la caída del régimen de Bachar al Asad en diciembre de 2024.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

En los últimos días Estados Unidos ha procedido a un traslado de prisioneros de esos campos a territorio iraquí.

En paralelo, la Coalición ha retomado los bombardeos contra posiciones del EI en Siria.