Pekín y Moscú refuerzan su coordinación militar en videollamada entre ministros de Defensa

La conversación fue difundida por la agencia oficial china Xinhua, que indicó que el titular chino de Defensa, Dong Jun, subrayó la disposición de Pekín a profundizar la coordinación estratégica con Moscú y a ampliar los ámbitos de cooperación militar.

Según Xinhua, Dong recordó que este año se cumple el 30º aniversario de la asociación estratégica de coordinación entre China y Rusia, así como el 25º aniversario del Tratado de Buena Vecindad y Cooperación Amistosa firmado por ambos países, y afirmó que Pekín está dispuesto a aplicar los consensos alcanzados por los jefes de Estado de ambas naciones.

Por su parte, el ministro de Defensa ruso, Andréi Beloúsov, manifestó la voluntad de Moscú de intensificar las consultas estratégicas entre ambos ejércitos y de profundizar la cooperación práctica, incluidos ámbitos como las operaciones conjuntas y la formación de personal, con el objetivo de elevar el nivel de coordinación bilateral.

La videollamada se produce en un momento de creciente acercamiento político y militar entre China y Rusia, que en los últimos meses han celebrado maniobras conjuntas, consultas sobre seguridad estratégica y encuentros de alto nivel entre responsables de Defensa y Exteriores.

Pekín y Moscú han defendido que su cooperación militar no va dirigida contra terceros países y que responde a la necesidad de salvaguardar su seguridad nacional y contribuir, según su discurso oficial, a la estabilidad global, en un contexto marcado por la guerra en Ucrania, las tensiones geopolíticas con Estados Unidos y sus aliados, y el creciente interés estratégico en regiones como el Ártico.