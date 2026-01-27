Pinterest despedirá un 15 % de su plantilla para impulsar la inteligencia artificial

Pinterest, que en abril de 2025 contaba con más de 4.500 empleados a nivel mundial, indicó además que está reasignando recursos a equipos centrados en la IA y priorizando productos y capacidades basados en IA, a la vez que reestructura su estrategia de ventas y marketing, de acuerdo con CNBC.
El medio especializado destacó que la red social busca integrar IA en su plataforma para mostrar contenido más personalizado y relevante a los usuarios.
Pinterest ha lanzado más herramientas de publicidad automatizadas para los especialistas en marketing debido a la fuerte competencia de TikTok, Facebook e Instagram.
La compañía indicó además que espera registrar cargos de reestructuración antes de impuestos de entre 35 y 45 millones de dólares.
De acuerdo con la consultora Challenger, Gray & Christmas, la IA es la responsable del despido de unos 50.000 trabajadores el año pasado en EE.UU., recuerda CNBC.