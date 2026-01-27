Presidente de Ecuador destaca la consolidación de la confianza internacional en su país

"Estamos demostrando con datos que la economía ecuatoriana está mejor: más estabilidad, más empleo y menos pobreza. Prometimos orden, trabajo y oportunidades, y eso es lo que estamos cumpliendo. La economía volvió a moverse y la gente ya lo siente en el bolsillo", dijo en una entrevista con el diario Metro.

El presidente, que asumió el cargo en noviembre de 2023 para completar el período de Guillermo Lasso (2021-2025), y que fue reelegido el año pasado hasta 2029, subrayó que en lo que va de su administración han "consolidado la confianza internacional, lo que ha generado interés del mundo en el Ecuador".

Una de las más recientes acciones fue la emisión de bonos, una operación calificada por el Gobierno como histórica al haber sido la primera emisión de deuda soberana del país en los mercados internacionales de capitales en siete años.

Se trata de una emisión doble de eurobonos, uno por 2.200 millones de dólares con vencimiento en 2034 y un bono por 1.800 millones con vencimiento en 2039, con un rendimiento promedio de 8,975 %, "y reportando el diferencial más bajo de su historia frente a los bonos del Tesoro de Estados Unidos", según el Ministerio de Economía y Finanzas.

El Gobierno ha destacado también que el 'riesgo país' está por debajo de los 500 puntos, cuando se encontraba por encima de los 2.000 al llegar al poder en 2023, lo que ha alcanzado con una serie de reformas económicas para acortar el déficit fiscal en el marco de un programa crediticio con el Fondo Monetario Internacional (FMI) de unos 5.000 millones de dólares en cuatro años (2024-2028).

Cuando el 'riesgo país' baja "el mundo dice: 'Ecuador es serio'. Y con ello llegan inversiones que se traducen en empleo, oportunidades y desarrollo económico", comentó Noboa al destacar también la bajada de la pobreza de 26 % a 21,4 %.

"Miles de familias salieron de la pobreza extrema. Este Gobierno está donde debe estar: junto a quienes más lo necesitan. El país vive una de sus etapas más favorables en reducción de pobreza, como resultado de políticas enfocadas en los sectores más vulnerables", dijo.

"Cortamos la corrupción y enfrentamos a las mafias enquistadas en el Estado, vinculadas al terrorismo. Eso permitió que los recursos se destinen a donde hacen falta, no al despilfarro", anotó al hablar de otras acciones del Gobierno que han favorecido a la economía.

El presidente aseguró que los avances en la economía "son sostenibles porque trabajamos con planificación y orden, pensando en el largo plazo. Fortalecimos instituciones y tomamos decisiones responsables, con políticas públicas que impulsan empleo, inversión y protección social", dijo.