Presidente de Ecuador señala uso de territorio colombiano por parte de grupos criminales

El comentario, publicado en su cuenta de la red social X, ocurre en medio de un impasse con Colombia a raíz de la lucha antinarcóticos y que incluye una guerra comercial.

"La evidencia que tenemos confirma el carácter regional del narcotráfico, que hoy opera desde territorios vecinos", apuntó Noboa que la semana pasada anunció un arancel del 30 % a las importaciones colombianas por la supuesta "falta de reciprocidad y acciones firmes" en la lucha contra el narcotráfico.

Este martes, Noboa abundó que "para el Ecuador esto ha sido una lucha incansable, y hoy, tenemos a alias Pipo, Fénix y Viche tras las rejas, todos con identidad colombiana y con nexos en ese país".

Adolfo Macías Villamar, alias Fito, "ahora extraditado a Estados Unidos, entraba y salía del país vecino desde donde controlaba las redes criminales que operaban en Ecuador", indicó.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

"Todos buscaban replicar un negocio que ya les funcionó en ese país, pero con Ecuador se equivocaron", finalizó Noboa.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

En una entrevista publicada este martes en el diario Metro, Noboa aseveró que las salvaguardias impuestas a Colombia "no es un ataque a un país hermano".

"El abandono de la frontera permitió la expansión del narcotráfico. Esta medida se alinea con la política de seguridad nacional para fortalecer la frontera. La ciudadanía exige acción y estamos actuando", sostuvo.

Noboa apuntó que actúa para proteger a su nación. "No es un ataque a un país hermano. Cumplimos la promesa de devolver la paz. Hay hechos concretos: muchos criminales del narcotráfico tienen pasaporte colombiano. Debemos enfrentar juntos al crimen organizado con firmeza", recalcó.

La guerra comercial entre ambos países comenzó el pasado miércoles, cuando Noboa anunció que Ecuador impondría desde el 1 de febrero una "tasa de seguridad" del 30 % a los productos colombianos, y en respuesta, Bogotá señaló que aplicaría un gravamen del 30 % a la importación de veinte productos que lleguen desde Ecuador y también suspendió la venta de energía.

Además, Ecuador subió de tres a 30 dólares la tarifa de transporte del crudo colombiano por el Sistema de Oleoducto Transecuatoriano (Sote), en "reciprocidad" a la decisión de Bogotá de suspender la venta de energía.

Esta semana podría concretarse una posible reunión entre Ecuador y Colombia para analizar la situación, luego de que el presidente de Colombia, Gustavo Petro, plantease, en principio, la cita para el pasado domingo.