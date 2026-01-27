Presidente de Perú recibe credenciales de embajadores de Australia, Reino Unido y Grecia

Los embajadores acudieron a la ceremonia en el Salón Dorado de la casa de gobierno para entregar las credenciales a Jerí, quien estuvo acompañado por el ministro de Relaciones Exteriores, Hugo de Zela.

Fulton Yeomans es diplomático de carrera del Departamento de Asuntos Exteriores y Comercio de Australia, y además fue jefe adjunto en la embajada de su país en Perú, entre 2016 y 2019.

A su vez, Garbett Shields es licenciada en Economía y trabajó en el ministerio de Asuntos Exteriores y de la Mancomunidad de Naciones del Reino Unido (FCDO por sus siglas en inglés).

En tanto, Iakovidis fue director de la Secretaría General de Asuntos Económicos Internacionales del ministerio de Asuntos Exteriores de la República Helénica.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy