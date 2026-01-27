Propuesta de ley busca imponer impuestos a ganancias por detener a migrantes en California

El proyecto de ley AB 1633, presentado este martes por el asambleísta demócrata Matt Haney, impondría un impuesto del 50 % sobre las "millonarias" ganancias generadas por las operaciones de detención.

El dinero recolectado se invertiría en un nuevo fondo que proporcionaría servicios relacionados con la inmigración.

"Durante años, ICE ha impulsado un sistema que se lucra del sufrimiento humano y la separación familiar, subcontratando la detención a corporaciones privadas que obtienen grandes ganancias mientras las personas soportan condiciones peligrosas e inhumanas", declaró Haney en un comunicado.

El asambleísta advirtió que las corporaciones que administran estas instalaciones "reciben cientos de millones de dólares" para detener a personas en "condiciones crueles" y eso debe terminar.

Actualmente, California cuenta con siete centros privados de detención de inmigrantes financiados por ICE y operados por compañías como GEO Group y CoreCivic, las dos mayores empresas de prisiones privadas en EE. UU.

Al presentar su propuesta, Haney subrayó que existe un historial documentado de condiciones inseguras e inhumanas, que incluyen atención médica deficiente y repetidas violaciones de salud y seguridad en estos centros.

Inspecciones recientes del Departamento de Justicia de California confirmaron estas preocupaciones. Por ejemplo, las autoridades de California encontraron en el centro de detención del condado de Kern, el más grande del estado, "condiciones de vida peligrosas" y una "falta de atención médica adecuada", incluyendo pocos médicos, productos de higiene insuficientes y acceso inadecuado a alimentos y agua.

El proyecto de ley ha sido apoyado por defensores de los inmigrantes como Shiu-Ming Cheer, subdirectora del Centro de Políticas para Inmigrantes de California, quien calificó la propuesta como "un paso importante" para proteger la salud y la seguridad de todos en California.