Protección Civil portuguesa lanza aviso ante posibilidad de inundaciones por el temporal

La Autoridad Nacional de Emergencia y Protección Civil (ANEPC) informó en un comunicado de que, de acuerdo con el pronóstico del Instituto Portugués del Mar y la Atmósfera (IPMA), está previsto que haya precipitaciones, a veces intensas y con granizo, además de tormentas.

Esto irá acompañado de viento fuerte, con ráfagas de hasta 120 kilómetros/hora en las zonas más elevadas y de hasta 140 km/h en la costa al norte del cabo Mondego (a unos 200 kilómetros al norte de Lisboa) y en el interior de las regiones Norte y Centro; así como de oleaje intenso con olas de hasta 7 metros, aunque no se descarta que lleguen a los 14 metros.

También se espera nieve por encima de los 1.600 metros, aunque la cota podría descender a los 800 metros.

La ANEPC alertó, en base a esta información y a la proporcionada por la Agencia Portuguesa del Medio Ambiente (APA, por sus siglas en portugués), de la posibilidad de inundaciones urbanas entre hoy y mañana por la subida del caudal del río Miño, en la subcuenca del Coura; el Cávado, el Ave, el Sousa, el Mondego, el Vouga, el Duero y el Tamega, entre otros.

El organismo avisó, aparte de posibles inundaciones urbanas, de probable deslizamiento de tierras, carreteras con firme resbaladizo y del riesgo de accidentes en la costa.

Además, hizo una serie de recomendaciones como desobstruir los sistemas de drenaje, fijar de forma adecuada estructuras como los andamios, tener cuidado ante la posible caída de árboles, evitar circular por zonas costeras de riesgo y no practicar deportes en el mar, entre otros.