Puma se dispara en bolsa con la entrada de la empresa china Anta en su accionariado

Las acciones de Puma subían en la Bolsa de Fráncfort un 9,1 %, hasta 23,60 euros a media jornada y el lunes ganaron un 17 %, antes de que Anta comunicara la adquisición con la que se convierte en su principal accionista.

Anta va a comprar algo más de 43 millones de acciones ordinarias de Puma a Artémis a 35 euros por título, lo que supone una prima cercana al 62 % sobre el precio de cierre de la firma europea este lunes (21,63 euros).

Los analistas de Deutsche Bank Research recomendaron mantener las acciones de Puma y fijaron la cotización objetivo en 16 euros porque consideran que Anta llevará a cabo una función más activa que Artémis, el inversor de la familia Pinault, propietario de marcas como Gucci, Balenciaga e Yves Saint Laurent, al que le ha comprado las acciones.

Deutsche Bank Research descartan que Anta vaya a comprar más acciones en Puma antes de 2027.

Una vez cerrada la adquisición, Anta, que también es propietario de Fila y Jack Wolfskin, ha anunciado que quiere entrar en el consejo de supervisión de Puma, que afronta una débil demanda de sus productos deportivos y ahora podría vender más en China.

Las acciones de la compañía china cerraron hoy en la Bolsa de Hong Kong con subidas del 2,03 %.

Anta, el mayor fabricante de ropa deportiva en China, ha expandido su presencia global en los últimos años mediante la incorporación a su cartera de varias marcas internacionales, entre ellas Fila (cuyos derechos opera en China), Descente (también en China) o Jack Wolfskin.

La operación internacional más destacada de la firma, fundada en 1991, fue la compra de la finlandesa Amer Sports -propietaria de marcas como Arc'teryx, Salomon o Wilson- por 5.200 millones de dólares en 2019.