Putin honra a víctimas del bloqueo de Leningrado y deja flores en sepultura de su hermano

Como ya es tradición, el mandatario ruso depositó un gran ramo de rosas rojas, atadas con una cinta negra, en el monumento a los caídos en la llamada “plaza del Nevá”, a orillas del río homónimo, donde luchó su padre durante el bloqueo de Leningrado, actual San Petersburgo, mientras un músico de una banda militar interpretaba un solo de trompeta.

El jefe del Kremlin también depositó un ramo con una cinta de luto en una fosa común en el cementerio memorial de Piskariov, donde yace su hermano y cientos de miles de personas que murieron tanto a consecuencia del sitio de Leningrado como en los combates para defender la ciudad.

Además, depositó una ofrenda floral ante el monumento a la Madre Patria en el mismo cementerio, acompañado por una marcha fúnebre interpretada por una banda militar.

Como el propio Putin ha contado en numerosas ocasiones, su padre, también de nombre Vladímir, combatió en la “plaza del Nevá”, donde fue gravemente herido y salvado por un compañero.

Su madre permaneció en Leningrado durante todo el cerco nazi de la ciudad, que duró del 8 de septiembre de 1941 hasta el 27 de enero de 1944, en el que murieron más de un millón de personas, entre ellas el hermano mayor de Putin, Víktor, que falleció antes de que naciera el presidente ruso.

Aunque el levantamiento total del bloqueo se produjo el 27 de enero de 1944, la ruptura parcial del asedio tuvo lugar el 18 de enero de 1943.

Putin llegó a San Petersburgo la víspera y se espera que pronto retorne a Moscú, donde mañana miércoles recibirá al presidente sirio, Ahmed al Sharaa, según fuentes del país árabe.