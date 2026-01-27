Relatores de la ONU, alarmados por la violación de derechos de niños inmigrantes en EE.UU.

"Forzarlos a afrontar procedimientos migratorios complejos sin asesoramiento legal es una grave violación de los derechos de los niños", denunciaron los expertos en un comunicado conjunto.

El 18 de febrero de 2025, el Departamento de Interior de Estados Unidos ordenó parar su actividad a las organizaciones que proporcionaban asistencia legal sin ánimo de lucro y además suspendió la financiación para abogados de menores no acompañados.

Desde entonces, muchos de los 26.000 niños afectados han perdido representación legal y están en riesgo de deportación a pesar de ser candidatos para algún tipo de alivio migratorio, advirtieron los relatores.

Además, entre enero y agosto de 2025, el tiempo bajo custodia aumentó del mes a los seis meses y las liberaciones a familiares han pasado de un 95 % a un 45 %.

Los expertos de la ONU insistieron en que "se deben tomar medidas para evitar retrasos procesales indebidos que puedan afectar negativamente los derechos de los niños".

Recordaron que la ley otorga la responsabilidad del cuidado y la custodia de los menores no acompañados a la Oficina de Reasentamiento de Refugiados y obliga al Departamento de Seguridad a proteger a los niños de malos tratos, explotación y tráfico de personas.

"Ha habido casos constantes de deportaciones ilegales de niños no acompañados (...) incluso de niños víctimas o en riesgo de trata", advirtieron los expertos de la ONU.

Denunciaron también que esos menores han llegado a ser presionados a aceptar un pago de 2.500 dólares (2.000 euros) para "autodeportarse", a cambio de evitar una detención indefinida hasta cumplir la mayoría de edad, 18 años, y ser transferidos al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

Firman el comunicado la relatora especial sobre el tráfico de personas, Siobhán Mullally; el relator especial sobre los derechos humanos de los migrantes, Gehad Madi; y la relatora especial sobre la independencia de jueces y abogados, Margaret Satterthwaite.