Rusia acusa a ex primera ministra ucraniana de difundir noticias falsas sobre su Ejército

"Según los investigadores, la acusada, estando fuera de Rusia, (...) preparó y publicó en sus redes sociales un texto que contenía información deliberadamente falsa sobre la participación de fuerzas rusas en la matanza de civiles en las ciudades de Bucha e Irpin", señaló la Fiscalía General en un comunicado.

Los cargos que se le imputan a Timoshenko se castigan con multa cuantiosa o hasta 10 años de prisión, dependiendo del fallo de la Justicia.

Previamente, la Oficina Nacional Anticorrupción (NABU) y la Fiscalía Especial Anticorrupción (SAP) de Ucrania efectuaron registros en las oficinas del partido opositor de Timoshenko, a la que acusan de intentar comprar votos de diputados de otros grupos parlamentarios.

En un mensaje publicado en su cuenta de Facebook, la propia Timoshenko confirmó los registros a la sede de su partido y negó “categóricamente” las acusaciones, denunciando que no se ajustan a derecho.

Timoshenko, que fue primera ministra de Ucrania en 2005 y entre diciembre de 2007 y marzo de 2010, lidera el partido de derecha Batkivshchina (Patria), que tiene 25 diputados y es el tercero en número de escaños de un Parlamento dominado por mayoría absoluta por la formación Servidor del Pueblo del presidente Volodímir Zelenski.

En 2011 fue condenada a siete años de prisión en Ucrania por prácticas irregulares a la hora de firmar contratos de gas con Rusia. Timoshenko cumplió dos años y medio de esa condena antes de ser liberada y volver activamente a la política.