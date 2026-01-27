Saar insiste en Kazajistán que Hamás debe ser desarmado y Gaza desmilitarizada

"Hamás debe ser completamente desarmado y el sector de Gaza desmilitarizado. Esto es necesario tanto para la seguridad de Israel como para el futuro de Gaza. Ese es nuestro objetivo", dijo Saar en rueda de prensa tras reunirse con su colega kazajo, Yermek Kosherbáyev.

Además de apoyar las acciones de Trump en Gaza y abogar por su implementación, advirtió que sin el desarme del movimiento de resistencia islámica "no habrá seguridad en la región de Oriente Medio".

Y se pronunció a favor del desmantelamiento de todos los grupos "terroristas" apoyados por Irán en Oriente Medio, desde Hamás a Hizbulá en el Líbano o los hutíes en Yemen.

Saar subrayó que su país desea "el retorno de todos los rehenes, vivos o muertos", capturados por Hamás.

"El nazismo mató a más de 6 millones de judíos. Y nosotros aprendimos la lección de que cada israelí es importante. Y no queremos que esto se repita", señaló.

El jefe de la diplomacia israelí, que describió a Astaná como "un verdadero amigo y un importante socio", aseguró que su país desea ampliar la cooperación con países como Kazajistán a través de la inversión en sectores como la agricultura o el ahorro de agua.

De hecho, a la mayor república centroasiática viajaron representantes de una treintena de compañías israelíes para abordar las perspectivas de cooperación.

Además, Saar destacó el hecho de que Astaná se haya sumado a la Junta de Paz para Gaza, lo que consideró una decisión "moral" por parte de un país de mayoría musulmana que apoya la tolerancia y la cooperación entre Israel y los países islámicos.

Por su parte, Kosherbáyev expresó su preocupación por la situación en Oriente Medio y manifestó su respaldo a los esfuerzos constructivos en favor de la estabilidad y seguridad en la región.

"Kazajistán confirma de nuevo que apoya la solución de la cuestión palestina sobre la base de la fórmula 'Dos Estados para dos pueblos' corroborada por el Consejo de Seguridad de la ONU", comentó.

El ministro kazajo también destacó que durante la visita se firmaron dos documentos, uno de los cuales es de cooperación diplomática y otro un memorándum de intenciones sobre exención de visados.

Israel ha invertido en los últimos 20 años más de 500 millones de dólares en la economía kazaja, según el Ministerio de Exteriores de la considerada locomotora económica de Asia Central.