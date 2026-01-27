Sandu pide que se acelere la adhesión a la UE porque teme una ocupación rusa de Moldavia

"Esperamos que la UE tome su decisión antes de que sea demasiado tarde", subrayó Sandu en una intervención durante la sesión de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa (APCE), en Estrasburgo (Francia).

Afirmó que "para sentirse en seguridad hay que formar parte de la UE" y al ser preguntada por un parlamentario sobre si considera que tendría que haber un procedimiento de integración acelerada respondió: "Sí, nos gustaría que las cosas fueran más deprisa para la adhesión" porque la situación para países pequeños como el suyo es "peligrosa".

Aseguró que su país está "plenamente comprometido" con el proceso, que ya ha llevado a cabo reformas para adaptarse al acerbo comunitario y que tiene intención de seguir haciéndolo, pero repitió: "La situación de mi país me inquieta" y "no queremos ser ocupados por Rusia".

Según su análisis ante la APCE, que no es una instancia de la UE, sino del Consejo de Europa, del que forman parte en total 46 países y cuya misión es defender la democracia y los derechos humanos, Europa está afrontando dos guerras.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

La primera es la derivada de "la invasión militar de Ucrania" por Rusia desde febrero de 2022 y la segunda es "una guerra contra nuestras democracias" que adopta la forma de "una guerra híbrida, de información que busca dividir a los pueblos" mediante "discursos y manipulación" gracias al uso de tecnologías y de "dinero sucio".

Unite al canal de ABC en WhatsApp

"Moldavia está en primera línea en esta segunda guerra", advirtió la presidenta, señalando en particular a las operaciones de injerencia de Rusia durante las elecciones legislativas de septiembre, e indicó que Moscú dedicó para esas operaciones el equivalente del 2 % del producto interior bruto (PIB) de su país.

Interrogada sobre si su idea de una reunificación de Moldavia con Rumanía sería una alternativa para entrar más rápidamente en la UE, Sandu no quiso contestar directamente, y repitió que su país sigue "plenamente" comprometido con el procedimiento de adhesión, y en paralelo hizo hincapié en que su objetivo es "formar parte del mundo libre".

En cuanto a la región moldava de Transnistria en la franja oriental y fronteriza con Ucrania, que escapa en gran medida al control de las autoridades del país, y donde hay tropas rusas, la jefa del Estado dijo que su voluntad es "solucionar de forma pacífica el problema".

Reconoció que la situación "no es fácil" porque Rusia se niega a retirar esas tropas que se encuentran en Transnistria "ilegalmente".