Se eleva a cinco el número de muertos en un incendio de una fábrica en Grecia

Según precisó a EFE un portavoz del Cuerpo de los Bomberos, el cadáver fue hallado en el mismo lugar donde se habían encontrado los otros cuatro, un nuevo edificio de la empresa que empezó a operar en 2023 y en el que estaban los hornos de la fábrica.

El incendio se declaró en la madrugada de ayer, lunes, después de que se produjera una gran explosión que rompió ventanas de pueblos cercanos y se escuchó en un radio de al menos 8 kilómetros.

Las autoridades han identificado a las cuatro víctimas cuyos cuerpos se recuperaron la víspera, todas mujeres de entre 40 y 56 años que trabajaban en la fábrica para mantener a sus familias y vivían en localidades cercanas, indicó la emisora Skai.

Otros siete empleados de la planta industrial y un bombero que operaba en la extinción del incendio fueron este martes dados de alta del hospital de Trikala, donde habían sido ingresados con quemaduras leves.

Los trabajadores hospitalizados no se encontraban dentro de la sección de los hornos cuando se produjo la explosión, ya que en ese momento realizaban una pausa de sus labores para comer, según el diario Efsyn.

Los primeros indicios de la investigación sobre las causas del siniestro apuntan a que la explosión fue causada por una fuga en las tuberías internas del suministro de propano de los hornos.

El alcalde de Trikala, Nikos Sakkas, declaró el lunes tres días de luto municipal en memoria de las víctimas, mientras que el centro sindical de la ciudad ha declarado una huelga de 24 horas este martes para exigir respuestas sobre lo sucedido.

El primer ministro griego, el conservador Kyriakos Mitsotakis, ha prometido que se "depurarán responsabilidades a los que corresponda".