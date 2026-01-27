Seúl dice que cumplirá el acuerdo con EE.UU. tras anuncio de Trump de subida arancelaria

"Dado que el aumento de aranceles solo entra en vigor tras procedimientos administrativos como su publicación en el Registro Federal, el Gobierno surcoreano planea transmitir a la parte estadounidense su voluntad de cumplir el acuerdo arancelario, al tiempo que responderá de manera serena y gradual", dijo en un comunicado la oficina presidencial, tras una reunión de respuesta.

El pronunciamiento llegó después de que Trump anunciara, en su red social Truth Social, que elevará del 15 % al 25 % los aranceles a los "automóviles, madera, productos farmacéuticos y todos los demás productos sujetos a aranceles recíprocos", sin indicar la fecha de implementación de la medida.

Asimismo, el Ministerio de Economía y Finanzas señaló, en un mensaje a la prensa local, que está evaluando "las intenciones" de Trump de volver a elevar los aranceles a Corea del Sur.

Pese a que la presidencia surcoreana informó previamente que no había recibido notificación oficial del Gobierno EE.UU. sobre la medida publicada por Trump, el ministerio dijo que se comunicará con Washington para explicar el estado de las discusiones en la Asamblea Nacional y pedir cooperación parlamentaria para la tramitación del proyecto de ley relacionado.

El proyecto de ley, presentado ante el Parlamento en noviembre, busca respaldar el compromiso de inversión de 350.000 millones de dólares de Corea del Sur en Estados Unidos, parte del acuerdo que fijaba un arancel base del 15 % a tales sectores.

La próxima sesión para revisar proyectos de ley en el Parlamento surcoreano se celebrará el martes de la próxima semana.

El Ministerio de Comercio surcoreano también indicó, por su parte, que sigue de cerca la situación, según fue citado por la agencia local de noticias Yonhap, mientras su jefe negociador tiene previsto viajar próximamente a EE.UU. para consultar sobre el asunto al representante comercial estadounidense Jamieson Greer.

Previamente, la oficina presidencial informó que el ministro de Industria, Comercio y Energía, Kim Jung-kwan, actualmente en Canadá, prevé viajar a Estados Unidos para abordar el asunto con el secretario de Comercio estadounidense, Howard Lutnick.

Algunos observadores indican que la medida de Trump podría buscar acelerar la aprobación del proyecto, antes del inminente fallo del Tribunal Supremo de EE. UU. sobre la legalidad de los aranceles "recíprocos" de su Administración.

Tres horas y media después de la apertura de la Bolsa surcoreana, las principales automotrices Hyundai Motor y Kia registraban caídas, junto con importantes biofarmacéuticas, como Samsung Biologics y Celltrion, en aparente reacción al anuncio de Trump.