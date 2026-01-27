Sindicatos mayoritarios españoles valoran la regularización de inmigrantes y piden rapidez

"La regularización es imprescindible", dijo el secretario general de UGT, Pepe Álvarez, en una rueda de prensa conjunta con el líder de CCOO, Unai Sordo.

"Es una medida positiva", añadió Sordo, quien incidió en que afecta a personas que ya están viviendo en España.

El Gobierno, una coalición de izquierdas entre los socialistas y el movimiento Sumar, tramita un real decreto para la regularización extraordinaria de extranjeros que ya habían llegado a España, una medida que ha pactado con el partido Podemos.