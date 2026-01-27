Sube a 32 la cifra de muertos en un ataque de rebeldes ligados al EI en el este de la RDC

"Ayer, avanzamos un recuento provisional de 25 civiles muertos en el ataque de las ADF en la jefatura de Walese Vonkutu. Sin embargo, anoche se descubrieron siete cadáveres más. Se trata, sin duda, de las víctimas que los milicianos secuestraron y llevaron a la fuerza al bosque", declaró a EFE John Kinimba, coordinador de la sociedad civil de esa zona.

Los rebeldes atacaron la madrugada de este domingo la aldea de Apakulu, situada en esa jefatura, en el territorio de Irumu, en la provincia de Ituri.

"Tenemos actualmente un recuento de 32 civiles muertos a manos de las ADF. Seguimos la búsqueda con la esperanza de encontrar más cuerpos", añadió Kinimba.

Contactado por EFE, el coronel Siro Nzimba, administrador de Irumu, evitó confirmar un número concreto de fallecidos pero señaló que "es posible que la cifra aumente, ya que algunas personas han sido secuestradas".

Los vecinos fueron asaltados por los rebeldes cuando abandonaban el pueblo para dirigirse a trabajar desde primer hora del día en sus campos, hacia las 04.00 hora local de la madrugada (02.00 GMT).

Al menos quince personas fueron quemadas vivas en sus casas por los rebeldes, mientras otras fueron asesinadas a lo largo del camino.

Las ADF son una milicia de origen ugandés, pero en la actualidad tiene sus bases en las provincias vecinas congoleñas de Kivu del Norte e Ituri, donde perpetran a menudo ataques y aterrorizan a la población.

Las autoridades ugandesas también acusan al grupo de organizar ataques dentro de su territorio y, en noviembre de 2021, los Ejércitos de Uganda y la RDC empezaron una operación militar conjunta.

Sus objetivos son difusos, más allá de una posible vinculación con el EI, que en ocasiones se atribuye sus acciones.

Aunque los expertos del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas no hallaron pruebas de un apoyo directo del EI a las ADF, Estados Unidos las identifica desde marzo de 2021 como "una organización terrorista" afiliada al grupo yihadista.

Desde 1998, el este de la RDC está sumido en un conflicto alimentado por más de un centenar de grupos rebeldes y el Ejército, pese a la presencia de la misión de paz de la ONU (Monusco).