Testigo clave del primer juicio político de Trump compite por escaño que dejó Marco Rubio

Vindman, quien sirvió en el Ejército por 21 años y estuvo en el Consejo de Seguridad Nacional (NSC), destacó en el lanzamiento de su campaña su rol en el primer 'impeachment' contra Trump, acusado de coaccionar a Ucrania para que investigase a su entonces rival político, Joe Biden.

"La última vez que me vieron fue haciendo un juramento para decir la verdad sobre un presidente que rompió el suyo. Mi familia vino a Estados Unidos como refugiada para escapar de la tiranía y yo, por supuesto, no iba a doblegarme ante un aspirante a tirano", declaró en su video de lanzamiento.

El veterano, quien nació en Ucrania y llegó a Estados Unidos a los tres años de edad cuando su familia huyó de la Unión Soviética, competirá en las elecciones de noviembre contra la republicana Ashley Moody, quien desde el año pasado sustituyó a Rubio cuando Trump lo nombró secretario de Estado.

El militar retirado fue uno de los primeros en reportar su preocupación sobre Trump en 2019, cuando servía en el Consejo de Seguridad Nacional, por las presuntas presiones del mandatario a su homólogo ucraniano, Volodímir Zelenski, para que investigase a Biden y su hijo, Hunter Biden, por supuesta corrupción.

"Yo me puse de pie cuando mi país necesitaba un soldado, me levanté cuando alguien tenía que decir que nadie está por encima de la ley. Les estoy pidiendo, párense junto a mí ahora, para poner un control a Donald Trump y los políticos corruptos que piensan que sus impuestos son su cochinito (alcancía) personal", argumentó ahora.

El aspirante, quien debe primero competir en la primaria demócrata, acusó a los republicanos de poner en el Senado a Moody, exfiscal general de Florida, "para ser un voto para Trump y los milmillonarios".

También denunció que Trump "ha desatado un reino de terror y retribución".

"Hoy nuestro país está en caos. Milicias de matones están atacando a nuestros ciudadanos, los aranceles están empujando los precios por los cielos, las primas de los seguros médicos están disparadas", sostuvo.

Aunque antes Florida se consideraba un estado bisagra, Trump ha ganado en la entidad en las últimas tres elecciones presidenciales y los republicanos controlan el Gobierno estatal, pero los demócratas esperan aprovechar el descontento nacional, como mostró su victoria electoral en la Alcaldía de Miami en diciembre pasado.