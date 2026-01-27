Trump mantiene una llamada con el presidente sirio, a quien dice respetar "profundamente"

"Tuve una excelente conversación con el muy respetado presidente de Siria, y todo lo relacionado con Siria y esa región está funcionando muy, muy bien. Estamos muy contentos con ello”, declaró ante la prensa en los jardines de la Casa Blanca.

Desde su regreso al poder, Trump ha estrechado las relaciones con Al Sharaa, exlíder del grupo islamista que en 2024 derrocó al Gobierno de Bachar Al Asad, cuya familia había gobernado Siria durante más de 50 años.

El líder estadounidense se reunió en mayo del año pasado en Arabia Saudí con Al Sharaa, tras lo cual ordenó el alivio de sanciones para Siria, y más tarde lo recibió en la Casa Blanca.

En julio, la Administración de Trump retiró de su lista de grupos terroristas a la coalición islamista HTS, el grupo insurgente con orígenes en Al Qaeda que fue liderado por Al Sharaa.

El Congreso de Estados Unidos derogó además en diciembre la llamada Ley César de 2019, que impuso duras sanciones económicas a Siria en respuesta a los crímenes de guerra del Gobierno de Al Asad.

El Ejecutivo de transición de Al Sharaa y otras naciones árabes pedían derogar esa ley para poder impulsar las labores de reconstrucción de Siria tras 14 años de guerra civil.

En la mira del Gobierno estadounidense está lograr un acuerdo de seguridad y de normalización de relaciones entre Israel y Siria que ponga fin a los históricos enfrentamientos entre ambos países.