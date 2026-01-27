Un 75 % de salvadoreños considera que alza en costo de canasta básica afectó su economía

Para un 24, 4 % de los entrevistados el precio de la canasta de alimentos sigue igual y un 6,1 % opinó que ha disminuido, según el sondeo elaborado por el Instituto Universitario de Opinión Pública (Iudop).

Los datos indican también que un 58,2 % de los encuestados tuvo que dejar de comprar algunos alimentos por el incremento en el precio.

La carne es el principal alimento que los salvadoreños han dejado de comprar por el alza del costo, con un 32,4 %, seguido por la leche con un 14,9 % y los frijoles con un 12,8 %, de acuerdo con el Iudop -que es parte de la Universidad Centroamericana (UCA).

La encuesta del Iudop se realizó entre el 2 y 12 de diciembre de 2025 con una muestra de 1.268 entrevistas a nivel nacional, un nivel de confianza del 95 % y un margen de error de más o menos el 2,7 %.

El precio de la canasta básica alimentaria en El Salvador en la zona urbana se situó en 252,07 dólares en diciembre de 2025 y en 184,49 dólares en la zona rural del país centroamericano, dolarizado desde 2001 y donde el salario mínimo actual es de 408 dólares (350,92 euros).

De acuerdo con estadísticas del estatal Banco Central de Reserva (BCR), el costo de los alimentos de dicha canasta cerró con un aumento del 2,44 % en la zona urbana y del 3,07 % en la zona rural, ya que el precio en diciembre de 2024 fue de 246,06 dólares y 178,99 dólares, respectivamente.

Entre los elementos que constituyen la canasta básica alimentaria se encuentra el pan, tortillas, fríjoles, carnes, huevos y frutas, entre otros, para una familia de unos cuatro miembros.

La mayoría de los productos de la canasta básica llegan a El Salvador de países vecinos como Guatemala, Honduras y Nicaragua para cubrir la demanda local.

Esta dependencia es del 90% para hortalizas y verduras, 60% para derivados de la leche, 32% en el caso del maíz, 25% para el fríjol y un 33% en el caso del arroz.