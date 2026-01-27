Un total 1.500 militares españoles en el mayor despliegue de fuerza de reacción de la OTAN

Se trata de 'Steadfast Dart 26', uno de los ejercicios más importantes de la Alianza Atlántica, que tendrá lugar a partir del 7 de febrero en Alemania, en el que se despliega la Fuerza de Reacción Aliada.

El objetivo principal del ejercicio, en el que participan España, Bulgaria, Chequia, Alemania, Grecia, Italia, Lituania, España, Turquía, Bélgica, Francia y Reino Unido, es demostrar la capacidad de desplegar rápidamente y converger en tiempo y espacio.

España liderará, por segunda vez consecutiva, el Mando de Operaciones Especiales, mientras que la Armada aporta el ‘Castilla’, que ejercerá de buque de mando.

Los cerca de 1.500 militares españoles que van a participar en la fase de adiestramiento viajarán a Alemania a partir del tres de febrero.

