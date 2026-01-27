Un tribunal español sentencia que prohibir ir a clase con yihab vulnera libertad religiosa

La sentencia del juzgado de lo Contencioso número 2 de Logroño (norte de España), a la que ha tenido acceso EFE, estima parcialmente el recurso presentado por esta alumna de primer curso de Bachillerato Internacional del instituto Práxedes Mateo Sagasta.

El pasado 15 de septiembre, la alumna fue expulsada de clase al acudir con el velo islámico y no descubrirse la cabeza, aunque días después volvió sin el yihab para poder continuar con sus estudios.

El Reglamento de Organización y Funcionamiento del centro educativo establece que "no se permite el uso de gorros, gorras, viseras, capuchas, boinas y similares en el interior del edificio".

La sentencia, que puede recurrirse ante la Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la región autónoma de La Rioja, indica que la alumna, de 17 años, tiene derecho a recibir una indemnización de 2.000 euros por daños morales, frente a los 45.000 que ella solicitaba.

El fallo añade que la interpretación que se ha hecho de equiparar el uso del yihab al de gorros, gorras, viseras, capuchas y boinas "peca de ser excesivamente simplista y frívola, y resulta desafortunada y criticable".

Además, "restringe de manera ilegítima el derecho fundamental de la alumna menor de edad a la libertad religiosa", al ser "el uso del yihab una manifestación de su ejercicio y no existir razones de orden público previstas legalmente que justifiquen tal restricción".

El centro educativo "asimila un elemento religioso, como puede ser el pañuelo islámico, a otros elementos que, de forma ordinaria, se usan como complementos y que responden a razones meramente estéticas", detalla la sentencia.

Asimismo, explica que, de seguir la interpretación realizada por el centro, se llegaría al "impensable absurdo" de que el uso de un pañuelo en la cabeza que obedeciese a razones médicas o por pertenecer a una orden religiosa cuya vestimenta incorpore un tocado o velo no estaría permitido porque el alumno llevaría la cabeza tapada.

El tribunal entiende que "la decisión adoptada, lejos de fomentar la igualdad, el respeto y pluralismo, ha tenido el efecto contrario", dado que "ha generado una disputa y un amplio debate social donde antes no existía".

En este sentido, recuerda "la obligación de los poderes públicos de favorecer y establecer las condiciones necesarias para que la libertad religiosa pueda ejercitarse de forma real y efectiva, en lugar de poner trabas ilegítimas, injustificadas y desproporcionadas".