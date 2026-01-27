Una avería de sistemas de navegación paraliza el aeropuerto de Ginebra y causa retrasos

Según indicó la agencia nacional suiza ATS, la avería comenzó pasadas las 9:00 de la mañana hora local (8.00 GMT) y aproximadamente una hora después la mitad de los vuelos habían podido reanudarse.
Once vuelos tuvieron que ser desviados a Basilea, Lyon (Francia)o devueltos a su lugar de origen, indicó la agencia.
Skyguide también indicó que había cerrado temporalmente el espacio aéreo de Ginebra como medida de precaución tras el incidente técnico, y señaló que algunas de las medidas especiales para hacer frente a esta avería permanecerán en vigor durante 24 horas.
Al parecer, Skyguide llevó a cabo una actualización de software durante la noche del lunes al martes, pero algunos componentes del sistema no se cargaron correctamente y "fue necesario volver al sistema anterior y recurrir a un reinicio controlado", según explicó la empresa.
