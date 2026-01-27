Una avería de sistemas de navegación paraliza el aeropuerto de Ginebra y causa retrasos

Ginebra, 27 ene (EFE).- Una avería en los sistemas de navegación del proveedor nacional de estos servicios en Suiza, Skyguide, impidió todos los despegues y aterrizajes durante parte de la mañana de este martes en el Aeropuerto de Ginebra, causando retrasos que se prolongarán a lo largo de toda la jornada.