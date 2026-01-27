Una cantante de Sanremo dice que si gana no irá a Eurovisión y hace saltar las alarmas

"Si ganase Sanremo, no participaría en Eurovisión. Es un evento mucho más politizado de lo que la gente cree", afirmó Levante, la cantautora en cuestión.

El Festival de Sanremo se celebrará del 24 al 28 de febrero y, a menos de un mes, las declaraciones de esta aspirante han provocado la alarma entre los dirigentes de la RAI, la televisión pública italiana que organiza el evento, por la posibilidad de que el ganador rechace su participación en Eurovision, como ocurrió el año pasado.

Durante la presentación este lunes de las canciones, los miembros de la Junta Directiva de la RAI se pronunciaron a favor de la posibilidad de una presencia de Palestina: "Debe estar presente en el escenario de Eurovisión si no queremos empañar los valores de inclusión y fraternidad que representa la música", aseguraron.

Pero además, para evitar retiradas de última hora en la participación de este año en el Festival de Eurovisión de Viena, la RAI explicó que hará un sondeo para saber las intenciones de los artistas y discográficas en caso de victoria.

El subdirector del departamento de la RAI Prime Time Entertainment, Claudio Fasulo, explicó que se "distribuirá un formulario por adelantado, donde se incluirá la respuesta, positiva o negativa".

"Es posible que un artista decida no participar por diversas razones. Actualmente estamos consultando informalmente a las discográficas", añadió.

También destacó que "la postura de Levante es muy respetable; sin embargo, parece que hay muchos interesados ​​en participar" en Eurovisión.

De esta manera, la RAI quiere evitar la incomodidad de anunciar en la rueda de prensa del día después de la final que el ganador no viajará a Viena y buscar un sustituto como el año pasado, cuando el vencedor de Sanremo, Olly, rechazó su participación en el certamen europeo, según los medios, por tener ya varios conciertos cerrados en esas fechas. En su lugar acudió el segundo clasificado, Lucio Corsi.