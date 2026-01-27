Universitarios confrontan a Delcy Rodríguez para exigir la liberación de presos políticos

En un video difundido en la cuenta de Instagram del presidente de la Federación de Centros Universitarios de la UCV, Miguel Suárez, se observa como el líder estudiantil se acercó a Rodríguez para indicarle que hay "más" de 200 estudiantes detenidos, así como varios profesores de esa casa de estudios.

Rodríguez respondió que está trabajando para la convivencia democrática y señaló la importancia de que "los políticos sean responsables".

"Ya basta de mentir, ya basta de manipulación, le costó muy caro a este país, le tocó una agresión militar", indicó la líder chavista en referencia al ataque de tropas estadounidenses contra suelo venezolano del pasado 3 de enero que terminó con la captura del mandatario Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, quienes se encuentran detenidos en Nueva York.

Otro de los estudiantes también le pidió a la líder chavista que "se ponga la mano en el corazón por la libertad de todos los presos políticos".

El pasado 8 de enero, las autoridades venezolanas anunciaron el proceso de excarcelación de un "número importante de personas", sin precisar la cantidad y las condiciones de esta medida. El Gobierno ha señalado que el proceso sigue abierto.

La ONG Foro Penal, que contabilizaba hasta el domingo cerca de 800 presos políticos en Venezuela, ha verificado 266 liberaciones de personas desde esa fecha.

El ministro de Interior y Justicia, Diosdado Cabello, cifró el lunes en 808 las excarcelaciones desde "antes de diciembre" y negó la existencia de presos políticos.