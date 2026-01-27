Von der Leyen compromete 500 millones para la India tras el cierre del acuerdo comercial

"Lo hemos logrado. Hemos conseguido la madre de todos los acuerdos comerciales. Estamos creando un mercado de 2.000 millones de personas. Esta es una historia de dos gigantes, la segunda y la cuarta economía más grande del mundo, que eligen la asociación en una verdadera estrategia de beneficio mutuo", proclamó Von der Leyen durante su intervención en la capital india.

Este anuncio supone el fin de un bloqueo diplomático que ha durado 18 años, y que ha permitido uno de los mayores acuerdos comerciales firmados hasta ahora por estas potencias.

El pacto sellado en Nueva Delhi eliminará la gran mayoría de los aranceles sobre productos europeos como automóviles, maquinaria y vinos, aunque mantiene protegida la agricultura sensible, un equilibrio que permitirá a Bruselas y Nueva Delhi reducir su dependencia estratégica de otros actores globales.

Von der Leyen anunció una inversión dentro de los esfuerzos de Bruselas por acompañar la transición verde del gigante asiático para que este sea compatible con los objetivos climáticos, suavizando las fricciones por las normativas ambientales europeas y que fueron un escollo en las negociaciones.

"Anuncio 500 millones de euros en los próximos dos años para apoyar la transformación industrial sostenible de la India", confirmó la jefa del Ejecutivo comunitario.

Esta financiación está "sujeta a los procedimientos presupuestarios pertinentes de la UE, apoyará los esfuerzos de la India para reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero en el sector industrial", dijo.

Von der Leyen también abrió la puerta a una integración científica, proponiendo la entrada de la India en el mayor esquema de investigación del bloque, reservado habitualmente a socios cercanos.

"También estoy muy complacida de que estemos iniciando conversaciones para que la India se una a Horizonte Europa, nuestro programa de investigación e innovación de 100.000 millones de euros", aseguró la mandataria.