Wall Street cierra en terreno mixto y con la vista puesta en las tecnológicas

Al término de la sesión en el parqué neoyorquino, el Dow Jones de Industriales bajó un 0,83 %, hasta 49.003 puntos; mientras que el selectivo S&P 500 ganó un 0,41 %, hasta 6.978 unidades, y el tecnológico Nasdaq avanzó un 0,91 %, hasta 23.817 enteros.

En la jornada de hoy lideraron las ganancias las acciones tecnológicas, entre ellas Microsoft (2 %), Apple (1 %) y Meta (0,6 %), que publican sus resultados en los próximos días.

Según indica en una nota recogida por CNBC el analista Thomas Martin, gestor senior de cartera de Globalt Investments, el mercado está pendiente "de cualquier cosa que ofrezca información sobre la narrativa de la inteligencia artificial (IA)".

Martin apunta que, en sus resultados, los inversores se centrarán en la inversión de capital de las empresas y en cualquier dato relativo a la monetización de la IA.

En contraposición, las acciones de las principales aseguradoras de salud de EE.UU. se desplomaron tras conocerse que el Gobierno propone mantener prácticamente sin cambios las tarifas que paga Medicare Advantage en 2027.

Esta decisión ha tomado por sorpresa a los mercados, que la interpretan como una señal de presión sobre la rentabilidad del sector.

Entre las empresas más afectadas en bolsa hoy se encuentran Humana, que cayó un 21 % al cierre, y CVS Health, que retrocedió un 14 %.

Por otro lado, el mercado también tiene el foco puesto en la reunión de política monetaria de la Reserva Federal (Fed) que empezó hoy y concluirá el miércoles.

Los analistas esperan que la Fed mantenga sin cambio los tipos de interés pero dé pistas sobre cuando volverá a recortarlos este año.

En otros mercados, el petróleo intermedio de Texas (WTI) subió un 2,9 %, hasta los 62,39 dólares el barril, tras el aumento de la presencia militar de Estados Unidos en Oriente Medio, que ha reavivado el temor a una posible escalada de las tensiones en Irán que afecte a la producción de crudo.