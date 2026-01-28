Abatido un cabecilla y otros seis integrantes del Clan del Golfo en el norte de Colombia

La acción, desarrollada en el marco de la Operación Agamenón, se llevó a cabo en la vereda Palma de Vino, del municipio de Sabanas de San Ángel, en el departamento de Magdalena (norte) donde unidades de la Policía, con apoyo de la Fuerza Aérea y la Fiscalía, enfrentaron a una grupo de esa banda narcotraficante.

Entre los abatidos está Wilson Darío Ruiz Vélez, alias Moisés o 07, señalado como cabecilla de la organización en la región Caribe y con más de 20 años de prontuario criminal, según publicó el ministro de Defensa, Pedro Sánchez Suárez, en su cuenta de X.

Según la información oficial, alias 07 estaba vinculado a masacres, extorsiones, desplazamientos forzados y confrontaciones armadas, y era considerado determinador del asesinato del subintendente de la Policía Ronald Montañez Quijano.

Las autoridades señalaron que el resultado de la operación representa "el golpe más significativo contra el Clan del Golfo en el Caribe colombiano en los últimos diez meses y que su neutralización afecta la cadena de mando y la capacidad violenta del grupo".

El Clan del Golfo, también conocido como Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), es la principal organización criminal del país y mantiene presencia en varias regiones, con actividades ligadas al narcotráfico, la minería ilegal y la extorsión.