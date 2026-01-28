AI destaca la intervención del Supremo mexicano para despenalizar el aborto en Guanajuato

En un posicionamiento en redes sociales, AI reconoció la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de admitir a trámite la Declaratoria General de Inconstitucionalidad, relacionada con artículos del Código Penal de Guanajuato que criminalizan el aborto.

AI recordó que Guanajuato lleva cuatro años sin acatar la sentencia de la Corte que en 2021 declaró inconstitucional la criminalización del aborto en todo México, obligando a los 32 estados del país a adecuar sus leyes para despenalizar el aborto.

No obstante, la ONG advirtió que en diciembre de 2025 el Congreso de Guanajuato "archivó definitivamente iniciativas para despenalizar el aborto, reformar su Constitución y reconocer la autonomía reproductiva, incumpliendo sus obligaciones constitucionales".

"El Congreso de Guanajuato tiene 90 días a partir del 15 de febrero para reformar la ley. De no hacerlo, la SCJN podrá ordenar la despenalización del aborto en las entidades (estados) que aún lo criminalizan", apuntó AI.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Hasta ahora, Guanajuato, Morelos, Querétaro (centro), Durango, Nuevo León, Tamaulipas y Sonora (norte) siguen sin despenalizar el aborto.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Aguascalientes (centro) despenalizó el aborto hasta las 12 semanas en diciembre de 2023, pero en agosto de 2024 redujo el plazo legal para la interrupción del embarazo a las seis semanas, generando críticas de varias ONG que advirtieron un retroceso en materia de derechos humanos y reproductivos.

La admisión de la resolución se suma a otros debates recientes en la Suprema Corte, como la revisión del caso de Aguascalientes -aplazada el 6 de enero sin fecha definida-, en la que se analizaría si los congresos estatales pueden restringir el acceso al aborto tras su despenalización.

En 2021, la SCJN declaró inconstitucional criminalizar la decisión de interrumpir el embarazo en México, sentencia que fue reforzada en 2023, obligando incluso al Congreso federal a despenalizarlo, lo cual todavía no ha sucedido aún.