Al menos 13 mineros muertos tras derrumbe de cinco pozos de oro en el sur de Sudán

La oficina de la empresa, dependiente del Ministerio de Minerales, informó en un comunicado de que "colapsaron aproximadamente cinco pozos abandonados en la mina Um Fakroun, en la provincia de Abu Jubaiha, lo que provocó la muerte de 13 mineros y lesiones a otros seis, además de varias personas desaparecidas".

El director de la compañía en Kordofán del Sur, Warsha Naser Warsha, explicó que los pozos derrumbados estaban abandonados e inactivos, pero que algunos mineros habían "entrado ilegalmente en el sitio y habían trabajado allí tras cortar los soportes de los pozos, lo que provocó su desestabilización y el colapso".

Asimismo, adelantó que han puesto en marcha un plan para este año en curso, destinado a reducir los derrumbes de pozos, que incluye asegurar las minas abandonadas "en coordinación con las agencias de seguridad, demoler y rellenar las que estén con riesgo de derrumbe".

La empresa instó a los mineros "a cumplir con las regulaciones y leyes, y a abstenerse de trabajar en pozos abandonados para proteger vidas".

El sector de la minería artesanal emplea a más de dos millones de personas, una cifra que se ha más que duplicado desde el estallido de la guerra en abril de 2023, alcanzando aproximadamente los cinco millones. Estos mineros trabajan en duras condiciones y producen más del 80 % de la producción total de oro del país.