Amazon reducirá la plantilla en 16.000 personas al menos y la mayoría en EE.UU.

Fuentes cercanas a la compañía indicaron a EFE también que no habrá expedientes de regulación de empleo en España.

La primera fase se saldó en octubre de 2025 con otros 14.000 despidos.

Beth Galetti , vicepresidenta sénior de Experiencia de Personas y Tecnología en Amazon, informó de esta nueva reducción de plantilla este miércoles en un comunicado interno de la compañía publicado en la web corporativa.

En este contexto, ofreció a los empleados de EE.UU. 90 días para buscar un nuevo puesto laboral internamente.

Simultáneamente, mientras se aplican estos cambios, la compañía asegura que seguirá contratando e invirtiendo en áreas y funciones estratégicas que considera "cruciales" para el futuro.

Amazon ya anunció en octubre de 2025 que iba a reducir la plantilla corporativa en 14.000 personas para eliminar burocracia y redireccionar recursos hacia áreas estratégicas de mayor impacto para los clientes.

La directiva ha negado que esta medida suponga que vaya a haber reducciones de empleo cada pocos meses en Amazon.

Lo que se pretende, por el contrario, es una organización más ágil, con menos capas y mayor responsabilidad para avanzar lo más rápido posible.

El pasado octubre de 2025, la cadena CNBC ya hablaba de hasta 30.000 despidos en Amazon.

Los de octubre sí afectaron a España, donde hubo 920 salidas de trabajadores, con 28.000 empleados en el país. De ellos, 791 fueron despedidos en Barcelona y 129 en Madrid.