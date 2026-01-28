António Costa defiende en Vietnam el multilateralismo frente a "las prácticas coercitivas"

"En un mundo plagado de rivalidades geopolíticas, prácticas de comercio coercitivas y desafíos a la soberanía y al derecho internacional, el multilateralismo no es un ideal abstracto, sino una necesidad práctica", dijo el portugués en un comentario publicado en la cuenta en Facebook de la delegación europea en Vietnam.

Costa empieza este miércoles una visita de dos días a Hanói, donde está previsto que se reúna el jueves con el máximo líder del país, To Lam, reelegido la semana pasada como secretario del Partido Comunista para los próximos cinco años.

Tanto Costa como Lam han adelantado su intención de fortalecer la cooperación bilateral, cuyo comercio superó en diciembre pasado los 66.800 millones de dólares, un aumento interanual del 6,6 %.

"Europa está dispuesta a dar el siguiente paso con Vietnam y su nuevo liderazgo hacia una Asociación Estratégica Integral (el mecanismo de cooperación de más alto nivel) que se adapte a las ambiciones comunes", expresó el presidente del Consejo europeo en su artículo.

Asimismo, consideró que esta visita se produce cuando el mundo es "cada vez más incierto", por lo que subrayó la necesidad de fomentar una colaboración multilateral basada en "alianzas fiables y predecibles".

Vietnam y la UE tienen cuatro acuerdos bilaterales en vigor, entre ellos uno de libre comercio, así como ocho mecanismos de cooperación y diálogo, que incluye uno en materia de seguridad y defensa.

"Consideramos a Vietnam no solo una economía de rápido crecimiento, sino también un socio estratégico con un papel clave en la estabilidad regional y el puente de conectividad global", subrayó Costa.

Vietnam se ha marcado la meta de obtener un 10 % de crecimiento interanual de su producto interior bruto (PIB) en algún momento del próximo quinquenio.

El portugués, invitado a Hanói por el presidente vietnamita, Luong Cuong, viaja a Vietnam tras su paso por India, donde se cerró la víspera un histórico acuerdo comercial que representa cerca del 25 % del PIB mundial y aproximadamente un tercio del comercio global.