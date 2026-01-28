Aumentan a 139 los muertos y a casi 821.000 los afectados por inundaciones en Mozambique

Este país del sureste de África se encuentra en el punto álgido de la temporada de lluvias, que comenzó en octubre de 2025 y se espera que termine en marzo de 2026.

En un comunicado publicado en su página de Facebook, el INGD señaló que, desde el 1 de octubre de 2025 al 28 de enero de 2026, un total de 139 personas fallecieron (dos más que este martes), 148 resultaron heridas y 12 están desparecidas (6 más).

En ese periodo, 820.802 personas (unas 8.000 más que este martes) se han visto afectadas por las inclemencias meteorológicas.

En el periodo transcurrido desde el 9 al 28 de este mes de enero, el INGD ha contabilizado 699.924 afectados (unos 8.000 más que este martes), 14 muertos (uno más), 45 heridos y 10 desaparecidos (6 más).

En declaraciones emitidas este miércoles por Televisión de Mozambique (TVM, canal público), el presidente del país, Daniel Chapo, afirmó que "es fundamental que elaboremos un plan de recuperación para los daños causados ​​por las inundaciones", tras sobrevolar la provincia sureña de Gaza, una de las más golpeadas.

"Todavía hay agua, pero relativamente menos que la semana pasada. El nivel del agua ya está bajando, pero aún no es lo suficientemente alto como para que la gente regrese" a la zona norte Gaza, afirmó Chapo, tras observar "algunos cortes en las carreteras de acceso".

"Es fundamental establecer conexiones, ya que sin ellas, la población del distrito inundado difícilmente tendrá acceso al agua, lo que podría, en cierta medida, provocar un aumento de los precios y encarecer la vida de nuestra población", subrayó.

Este lunes, las autoridades recibieron en Maputo, la capital, 90 toneladas de ayuda humanitaria procedente de la Unión Europea (UE), informó el INGD.

La Comunidad de Desarrollo de África Meridional (SADC), bloque regional de 16 países, desplegó este fin de semana su Equipo de Respuesta a Emergencias para ayudar a Mozambique y Sudáfrica tras las recientes inundaciones y condiciones climáticas extremas que han causado en esos países muertes, daños a infraestructuras e interrupciones de servicios esenciales.

En Mozambique, las inundaciones afectaron las regiones central y meridional, en particular las provincias de Gaza, Maputo, Sofala, Inhambane y Manica, lo que llevó al Gobierno a declarar la alerta roja el pasado 16 de enero y solicitar asistencia humanitaria.

Las intensas lluvias y las inundaciones registradas desde mediados de diciembre de 2025 han afectado a unos 1,3 millones de personas en el sur de África, destruyendo viviendas e infraestructuras críticas e interrumpiendo el acceso a los servicios de salud, lo que aumenta el riesgo de enfermedades transmitidas por el agua y los mosquitos, según indicó este viernes la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Aproximadamente, la mitad de los afectados viven en Mozambique, según la OMS.