Aumentan a tres los fallecidos tras hundimiento de barco pesquero en el sur de Chile

La embarcación destinada a la pesca salmonera se hundió este martes en el estuario de Reloncaví, al sur de Chile, a 800 kilómetros de la capital, y contaba con ocho tripulantes, de los cuales dos consiguieron llegar a la orilla con vida.

María Angélica de Miguel, fiscal regional de la región, explicó que un equipo de buzos que realizaba labores de búsqueda por la noche encontró el tercer cuerpo sin vida.

Desde las autoridades pretenden remolcar la embarcación fuera del agua, donde está localizada y hundida, pero afirman la dificultad logística para hacerlo.

Asimismo, la declaración de los dos supervivientes resulta clave para iniciar una línea de investigación que explique cómo un barco de esas características pudo sumergirse a tan solo 50 metros de la orilla sin condiciones climáticas desfavorables.

Mario Besoain, gobernador marítimo de la ciudad chilena de Puerto Montt, explicó que todos los tripulantes fueron identificados y que aún se desconocen las causas del hundimiento.

Desde la fiscalía inciden en que se van a utilizar todos los mecanismos posibles para poder dar con el cuerpo de los tripulantes.

El estuario Reloncaví es uno de los lugares más atractivos para la pesca tanto recreativa como industrial en esta zona del sur de Chile al disponer de grandes cantidades de salmones y truchas especiales.