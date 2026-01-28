Autoridades lusas coordinadas con España para restablecer servicio eléctrico en Portugal

La REN explicó en un comunicado que, en el marco de estos trabajos, se encuentra también en coordinación con la red de distribución eléctrica E-Redes, la Autoridad Nacional de Emergencia y Protección Civil lusa y "demás autoridades".

Según sus datos, la borrasca Kristin ha generado una interrupción "muy localizada" en el abastecimiento por sus líneas de alta tensión y, "en general", el servicio fue mantenido.

Asimismo, se registraron "daños graves" en una subestación en la zona de Zêzere (distrito de Santarém) y en líneas de las cercanas zonas de Batalha y Rio Maior, "lo que obligó a la realización de algunas maniobras técnicas".

"Los trabajos de reconstrucción de las infraestructuras dañadas se iniciaron después de que lo permitieran las condiciones meteorológicas", añade la nota.

El temporal registró durante la madrugada "una intensidad muy alta", con ráfagas de viento de hasta 200 km/h, argumentó la REN, que aseguró haber tomado medidas preventivas para reducir el impacto del temporal.

Una fuente de la Autoridad Nacional de Emergencias y Protección Civil (ANEPC) explicó en declaraciones a EFE que este miércoles han registrado cortes en las comunicaciones telefónicas y cortes de electricidad mayormente en la región de Leiria, al norte del distrito de Lisboa.

Asimismo, el temporal se cobró esta madrugada su primera víctima mortal, un hombre que falleció después de que un árbol cayera encima del coche en el que se encontraba.