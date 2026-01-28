Bélgica quiere negociar acuerdos con Turquía y RDC para impulsar los retornos de migrantes

Bruselas, 28 ene (EFE).- La ministra belga de Asilo y Migraciones, la nacionalista flamenca Anneleen Van Bossuyt, viajará a Turquía y la República Democrática del Congo (RDC) este año para iniciar negociaciones de acuerdos sobre el retorno de migrantes, una de las prioridades del Ejecutivo de Bélgica.