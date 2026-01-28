Brasil capitaliza su "poder blando" y logra récord de 9,3 millones de turistas extranjeros

El "poder blando" de Brasil es música, cultura, culinaria, fútbol... el conjunto de valores intangibles que crean una imagen positiva del país y se convierten en un factor decisivo para convencer al turista, explicó el presidente de la agencia brasileña de promoción internacional del turismo (Embratur), Marcelo Freixo.

“Cuando Brasil aparece de forma positiva en las pantallas globales, cuando nuestra música se vuelve viral, cuando nuestros festivales conquistan el mundo se despierta un deseo real de visitar el país. Es lo que reflejan los datos: 2024 y 2025 fueron años históricos, con récords de llegada de turistas y de ingresos”, afirmó Freixo en una entrevista a EFE.

En ese sentido, Freixo hace hincapié en que este “poder blando”, acompañado de una estrategia clara de promoción internacional, contribuye a dinamizar la economía, generar empleo y llevar desarrollo a más regiones de Brasil.

No en vano, el turismo ya representa un 8 % del Producto Interior Bruto (PIB) del país.

Entre estos atributos destacaron la receptividad y la alegría de los brasileños, actividades culturales como ruedas de samba en las calles, manifestaciones espirituales y religiosas, el mate natural que se toma en las playas de Río de Janeiro o el açaí que se prepara en la Amazonía.

Además, Brasil ofrece otras experiencias gastronómicas y de naturaleza “que no se explican”, pero que son capaces de generar una conexión con el turista.

“El poder blando quizá sea nuestro diferencial más poderoso. Hay muchos destinos bonitos en el mundo, pero pocos tienen el conjunto simbólico y emocional que Brasil representa”, zanjó Freixo.

El presidente de Embratur explicó que Brasil siempre ha utilizado su “fuerza cultural” para la promoción, pero que en los últimos años esto pasó a formar parte de una “estrategia explícita, organizada y respaldada por datos”.

En este marco, la agencia lanzó oficialmente a finales de 2025 la campaña “Brasil. It's a vibe. Come experience it” (“Brasil. Es una vibra. Ven a vivirla”), con el objetivo de seguir impulsando el crecimiento del flujo de turistas extranjeros.

“A corto plazo, queremos mantener y acelerar el ritmo de crecimiento de las llegadas internacionales y aumentar el ingreso medio por turista (...) impulsando aún más nuestra economía”, detalló.

Ya a medio plazo, explicó que la intención es “fortalecer la imagen de Brasil como potencia cultural y creativa”, diversificar los destinos visitados y ampliar oportunidades para sectores como la gastronomía, la música, el audiovisual y las comunidades tradicionales.

“Es una estrategia que no busca solo volumen, sino calidad e impacto económico real”, subrayó.

En 2025, Brasil superó en un 34,6 % la meta establecida por el Gobierno al registrar la llegada de 9,3 millones de extranjeros, un récord liderado por los argentinos, con 3,3 millones de visitantes, seguidos por los chilenos (801.921) y por los estadounidenses (759.637), lo que reafirma la fuerza del turismo regional.

Mientras tanto, viajeros de países como Francia, Portugal, Alemania, Italia, Reino Unido y España sumaron 1,2 millones de visitantes.

De acuerdo con un informe de ONU Turismo, en 2025, Brasil creció casi 10 veces más que el promedio mundial, con un aumento de un 37,1 % en las llegadas internacionales frente a una media global de apenas un 4 %.

Por otro lado, el gigante suramericano también registró el récord de gastos de turistas extranjeros, que dejaron en el país 7.865 millones de dólares en 2025, un 7,1 % más que en 2024, según el Banco Central.

Para Freixo, esta conquista demuestra el poder del turismo como “una matriz económica de generación de empleo e ingresos” y “se traduce en crecimiento para los pequeños negocios”.

“La expectativa es seguir creciendo, siempre de manera sostenible, cualificando el turismo y mostrando al mundo que Brasil es mucho más que un destino bonito: es un país que emociona”, concluyó.