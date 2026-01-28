Bruselas advierte a Serbia de que su reciente reforma judicial es "un grave paso atrás"

"El voto del Parlamento de Serbia para limitar la independencia de la judicatura es un grave paso atrás en el camino de Serbia hacia la UE", escribió la comisaria de Ampliación, Marta Kos, en un mensaje compartido en sus redes sociales.

La eslovena añadió que "en un momento de grandes progresos hacia la ampliación, en el que Montenegro y Albania están avanzando rápido, Serbia se arriesga tomando la dirección contraria".

"Esto no es lo que queremos", advirtió la responsable de Ampliación del Ejecutivo comunitario.

El Parlamento de Serbia aprobó este miércoles un paquete de controvertidas reformas en el sistema judicial, criticado por parte de la judicatura, la oposición y grupos de la sociedad civil por considerar que limita la independencia de la Justicia.

Las enmiendas a la legislación fueron aprobadas mediante un procedimiento de urgencia en el Parlamento de 250 escaños con 138 votos a favor, en su mayoría de diputados del gobernante SNS del presidente del país, el nacionalista Aleksandar Vucic, y 37 en contra.

Las nuevas disposiciones afectan al Consejo Superior de Fiscales, las sedes y áreas de los tribunales y fiscalías, la organización y jurisdicción de órganos estatales para la lucha contra la delincuencia de alta tecnología, la fiscalía estatal y los jueces.

Mientras que el Gobierno las defiende como necesarias para hacer más eficaz el sistema, el Colegio de la Fiscalía Suprema (VJT) ve en ellas, así como en el procedimiento de adopción sin consultas previas con las instituciones competentes ni verificar la conformidad con los estándares de la Unión Europea (UE), "un precedente negativo y gran retroceso".

Entre las más criticadas destacan las reformas de la Fiscalía para la delincuencia organizada (TOK), uno de los pocos órganos judiciales que se había mantenido independiente hasta ahora y que pasa a estar bajo jurisprudencia del fiscal superior Nenad Stefanovic, considerado cercano a Vucic, lo que hace temer que pierda autonomía.

El pasado día 17 varias ONG serbias - CEPRIS (Centro de investigaciones judiciales), Centro de derechos humanos de Belgrado, Iniciativa A11, YUCOM, Crta, FemPlatz y la asociación de jueces y fiscales Odbrana struke (Defensa de la profesión)- enviaron una carta abierta a la Relatora Especial de la ONU para la independencia de jueces y fiscales pidiéndole que hiciera lo posible para impedir la adopción de las enmiendas.