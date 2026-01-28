Canadá concluye consultas internas del tratado comercial T-MEC y está listo para revisión

Carney declaró en Ottawa que Canadá "estará lista para sentarse" y negociar con EE.UU. y México el futuro del acuerdo de libre comercio norteamericano, aunque también reconoció que "hay mucho trabajo que hacer" para su revisión tripartita.

Las palabras de Carney coinciden con el inicio de dos días de reuniones de los jefes de Gobierno de las provincias canadienses, en las que la revisión del T-MEC es uno de los principales temas de la agenda.

Los jefes de Gobierno provinciales se reunirán este miércoles entre ellos y el jueves con Carney para tratar la revisión del T-MEC con el primer ministro.

Esta semana, el presidente de EE.UU., Donald Trump, amenazó a Canadá con aranceles del 100 % si Ottawa firma un acuerdo de libre comercio con China, algo que Carney ha señalado que no está en su agenda.

El martes, Doug Ford, el jefe de Gobierno de Ontario, la principal provincia canadiense y centro industrial del país, aseguró que todas las provincias presentarán un frente común, a pesar de sus diferencias, porque la economía de Canadá "está bajo ataque por el presidente Trump".

También ayer, Carney reveló que Trump lo llamó la noche del lunes y que mantuvo una buena conversación con el presidente estadounidense sobre una variedad de temas: Ucrania, el Ártico, Venezuela y el comercio entre los tres socios norteamericanos.

Según Carney, explicó a Trump durante su conversación del lunes que Canadá está buscando nuevos socios comerciales, al tiempo que quiere fortalecer el tratado norteamericano T-MEC, que debe ser revisado este año.

"Hablamos de lo que Canadá está haciendo, de forma positiva, y así fue el contexto de nuestra conversación, que Canadá está, de forma positiva, construyendo nuevas asociaciones en todo el mundo", dijo.

"Le expliqué que hemos hecho 12 nuevos acuerdos en cuatro continentes en los pasados seis meses. Le impresionó", añadió.