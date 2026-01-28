Candidatos del Centro Democrático buscan el voto de colombianos en el exterior desde Miami

"Hoy consolidamos casi dos décadas de compromiso con nuestra comunidad", dijo el cabeza de lista Alejandro Murcia, acompañado por los otros dos candidatos: Olga Lucía Murcia y Camilo Florida en un evento en la ciudad de Doral, cerca a Miami.

Los tres conforman una candidatura unificada, con el aval del Centro Democrático, que según Murcia tiene el objetivo de fortalecer la representación de los colombianos residentes fuera del país en el Congreso colombiano.

Aunque la mayoría de la población de Doral es venezolana, la ciudad también representa un centro de poder para la diáspora colombiana, y acoge parte del tejido empresarial y propietarios de las grandes compañías de logística que mueven carga entre Colombia y EE.UU..

Murcia sostuvo que su candidatura estará enfocada en la mejora de la eficiencia de los servicios consulares, en el fortalecimiento de la protección y la salud y en la búsqueda de que el trabajador colombiano sea reconocido como mano de obra de alta calidad.

Además, invitó a los líderes comunitarios y a los asistentes al evento a desarrollar juntos la diáspora colombiana, otorgándole unidad y poder de decisión en la política pública.

"Hoy nuestro país atraviesa una etapa difícil. Un gobierno de izquierda que, en lugar de unir, ha dividido. Que, en lugar de fortalecer las instituciones, las ha debilitado. Que ha generado incertidumbre económica, inseguridad y desconfianza. Frente a eso, no podemos quedarnos callados", sostuvo Murcia.

La nueva plataforma se posiciona a sí misma en el centro del espectro político colombiano, asegurando que desea servir de nexo entre los sectores progresistas y conservadores.

Murcia, quien lleva 30 años viviendo en el extranjero, expresó que la candidatura cuenta con el respaldo del expresidente Álvaro Uribe Vélez, fundador y líder del Centro Democrático.

Olga Lucía Murcia ejerce como profesional en Ciencia Política y Relaciones Internacionales y ha trabajado en los sectores público, privado e internacional, con experiencia en políticas públicas, cooperación internacional, inclusión social y fortalecimiento del liderazgo femenino.

Mientras que Camilo Florido es abogado colombiano, especialista en Derecho Internacional que reside desde hace más de una década en Estados Unidos.