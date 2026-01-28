Candidatos presidenciales lusos inician campaña para 2ª vuelta tras choque sobre migración

Faltan 12 días para que se sepa quién será el elegido como el nuevo jefe de Estado de Portugal, tras diez años de mandato del conservador Marcelo Rebelo de Sousa, aunque los últimos sondeos señalan que el candidato de izquierda resultará ganador.

Durante el único debate televisado entre ambos antes de la segunda vuelta, celebrado el martes por la noche, los dos aspirantes exhibieron sus diferencias sobre la regularización extraordinaria de inmigrantes anunciada por España, así como su idea para gestionar la crisis que sufre el sistema sanitario o dirigir el país.

En ese sentido, Seguro se presentó como garante de la estabilidad frente a Ventura, que le acusó de querer ser "como una especie de reina de Inglaterra" y abogó por un cambio.

En el inicio de campaña este miércoles, ambos eligieron la ciudad de Lisboa para comenzar sus actividades.

Por un lado, el exministro socialista optó por un almuerzo con simpatizantes en el restaurante A Praça, en el barrio de Beato, en el norte de la capital.

Por su parte, Ventura tiene previsto participar en un encuentro con estudiantes en la Universidad Lusíada, en el sur, para después realizar una 'arruada' con seguidores (término en portugués para estos recorridos a pie) en la localidad de Sintra, en el área metropolitana de Lisboa.

La campaña comienza un día después de que el Tribunal Constitucional portugués confirmara los resultados definitivos de la primera ronda, que reafirman que Seguro fue el candidato más votado, con el 31,12 % de los sufragios, seguido por el ultraderechista, que obtuvo el 23,52 %.

Por detrás quedaron el eurodiputado liberal João Cotrim de Figueiredo (16,01 %), el almirante en la reserva Henrique Gouveia e Melo (12,32 %); y el exministro conservador Luís Marques Mendes, que estaba apoyado por los dos socios en el Gobierno de centroderecha, con el 11,3 %.

Según el sondeo publicado el viernes pasado, cinco días después de la primera vuelta, del centro CESOP de la Universidad Católica Portuguesa para los medios RTP, Antena 1 y Público, Seguro se impondría con un 70 % de los votos en la segunda vuelta a Ventura, que lograría el 30 %.

En los últimos días múltiples figuras públicas han mostrado su apoyo públicamente a Seguro, entre ellas los hasta ahora candidatos Marques Mendes y la eurodiputada Catarina Martins.