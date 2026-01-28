Capturan a un ecuatoriano y un colombiano con droga en el norte de Ecuador

En un comunicado informó de que el martes y, a través de la Jefatura Operativa de Policía Canina de la localidad de Tababuela, se ejecutó el operativo denominado 'Pasajeros', que permitió la aprehensión de dos sujetos con varios paquetes de drogas.

Durante el desarrollo del operativo, la policía detuvo la marcha de un autobús y, al realizar la inspección en el interior de la unidad de transporte, con el apoyo de un perro detector de sustancias estupefacientes, halló 27,519 kilogramos de marihuana, en el interior de maletas bajo unos asientos.

La Policía identificó a los aprehendidos como José William M. L., de 35 años de edad, (ecuatoriano) y Edison Fabián B. C., de 30 años de edad, (colombiano).

Los ciudadanos aprehendidos fueron puestos a órdenes de la autoridad competente, mientras que los indicios fueron ingresados bajo cadena de custodia a las bodegas de la Unidad Antidrogas, conforme a la normativa legal vigente.

El operativo permitió retirar del mercado ilegal un total de 55.038 dosis de droga, valoradas en algo más de 21.000 dólares, calculó la Policía.