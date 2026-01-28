Cientos de miles de personas sin electricidad en Portugal por el temporal

En un comunicado, el gabinete del primer ministro Luís Montenegro, lamentó "profundamente" el fallecimiento de esas dos personas por la borrasca y dio su pésame a las familias.

Sobre el suministro eléctrico, precisó que la región más afectada es la costa central y que se está trabajando para restablecerlo.

Anteriormente, Redes Eléctricas Nacionales (REN), la empresa que gestiona el transporte de electricidad y gas en el país, dijo que trabaja con Red Eléctrica de España para restablecer "con la máxima urgencia" la normalidad en el abastecimiento.

El Gobierno de Portugal afirmó en su comunicado que ha seguido de forma permanente el impacto de esta borrasca, que, como se había anticipado, se ha tratado de "un evento climático extremo", que ha ocasionado daños significativos en distintas partes del territorio nacional, como en infraestructuras y equipamientos.

Señaló que las consecuencias se han "minimizado" gracias a los avisos de la Protección Civil y la postura "responsable y prudente" de la población, que recordó que es necesario mantener.

"Es fundamental seguir las orientaciones de las autoridades y evitar la circulación en las zonas más afectadas", indicó el Ejecutivo, que subrayó que se desarrollan todos los esfuerzos posibles para restablecer la normalidad en las áreas más impactadas en lo que se refiere al suministro eléctrico, vías de comunicación y medios de transporte.

En las últimas horas dos personas han muerto por el paso del temporal.

Según datos de la Autoridad Nacional de Emergencia y Protección Civil (ANEPC), una de ellas falleció la pasada madrugada por la caída de un árbol sobre el coche en que se encontraba en Vila Franca da Xira, a 37 kilómetros al noreste de Lisboa, mientras que la otra perdió la vida en Monte Real, a 156 kilómetros al norte de la capital, después de que se le desplomara encima "una estructura".