Comienza en Panamá foro económico que reúne a presidentes de ocho países de Latinoamérica

Ciudad de Panamá, 28 ene (EFE).- La segunda edición del Foro Económico Internacional América Latina y el Caribe, bautizado como el Davos latinoamericano, arrancó este miércoles con la presencia de ocho dignatarios de América Latina y el Caribe y el objetivo de buscar nuevos caminos para la inserción de la región en el escenario global.