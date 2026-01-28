Comienza en Panamá foro económico que reúne a presidentes de ocho países de Latinoamérica

La cita, organizada por el banco de desarrollo de América Latina y el Caribe CAF, se desarrolla en el moderno centro de convenciones de Amador, situado en la ribera del Pacífico del Canal interoceánico.
Participan los presidentes de Panamá, José Raúl Mulino; de Brasil, Luiz Inácio Lula Da Silva; Bolivia, Rodrigo Paz; Colombia, Gustavo Petro; Ecuador, Daniel Noboa; Guatemala, Bernardo Arévalo; el primer ministro de Jamaica, Andrew Holness, y el gobernante electo de Chile, José Antonio Kast, quienes comenzaron a llegar el martes el país centroamericano
En la foto inaugural aparecen todos los presidentes invitados con la excepción de Petro, uno de los últimos mandatarios en arribar a Panamá.
El discurso de fondo está a cargo de Lula, el invitado de honor del foro, que reúne a más de 2.500 líderes políticos, económicos y académicos globales, entre ellos los ex jefes de Estado colombianos Iván Duque y Juan Manuel Santos; costarricense Laura Chinchilla; chileno Eduardo Frei, y el ex primer ministro de Italia Enrico Letta.
Además participan representantes de organismos de la ONU, de la Organización de Estados Americanos (OEA), la Comisión Europea, la OCDE, la OPEP y la Cepal, así como los Premios Nobel de Economía 2024 y 2025, James Robinson y Philippe Aghion.
En el foro se debatirán los principales desafíos y oportunidades de América Latina y el Caribe y se reflexionará sobre los desafíos más urgentes de la región para construir, desde el diálogo, soluciones que impulsen el crecimiento, la inclusión y la competitividad, ha dicho CAF.