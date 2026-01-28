Condenan a 15 años de cárcel en EEUU a sicario contratado para asesinar a periodista iraní

El condenado, Carlisle Rivera, de 50 años, fue contratado para matar a Alinejad por un agente de la República Islámica, Farhad Shakeri, al que conoció en la década de 1990 cuando ambos cumplían condenas por asesinato en una cárcel de Nueva York, según un comunicado de la Fiscalía.

En 2024, Shakeri, que estaba viviendo en Irán y era un "activo" de la Guardia Revolucionaria, contactó con Rivera y le ofreció 100.000 dólares por localizar y matar a la periodista, a lo que este accedió, indica la nota.

Rivera contrató a otro hombre, Jonathan Loadholt, para que le ayudara en el complot, y ambos pasaron "meses intentando encontrar y matar" a la periodista, incluso siguiéndola hasta un foro público y vigilando la casa de Brooklyn (Nueva York) donde pensaban que vivía.

Alinejad es objetivo de la Guardia Revolucionaria y los servicios de inteligencia del Gobierno de Irán por su oposición al régimen y activismo en favor de la igualdad de género y las libertades civiles en su país, y ha sido víctima ya de tres tramas para intentar acabar con su vida.

La periodista estuvo presente en la vista para sentencia, donde afirmó que quería mirar al hombre que la quiso matar y pidió al juez que le impusiera la pena máxima, pero reivindicó que "el principal asesino es la Guardia Revolucionaria", según medios locales.

El fiscal de EE.UU., Jay Clayton, dijo, citado en una nota, que la sentencia contra Rivera es "un aviso a cualquiera que quiera colaborar con el brutal régimen iraní y sus cometidos sangrientos, especialmente en territorio estadounidense".

Rivera, que fue arrestado a finales de 2024, se declaró culpable de dos delitos de conspiración, uno para cometer un asesinato por encargo y otro de vigilancia.

Su socio, Loadholt, se ha declarado culpable de delitos de vigilancia y blanqueo de dinero y recibirá sentencia el próximo abril.

Shakari, afgano residente en Teherán, fue acusado por la Justicia de EE.UU. en 2024 de un complot para asesinar al actual presidente de EE.UU., Donald Trump, antes de las elecciones en las que salió ganador.