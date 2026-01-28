Danny Ocean y Mora encabezan el festival La Solar que se celebrará en mayo en Medellín

El festival, que se realizará en esta edición en un solo día, apuesta por una producción de mayor escala, con "más espacio y fiesta, sin perder la esencia que lo ha convertido en uno de los encuentros musicales más vibrantes de Latinoamérica", indicaron los organizadores en un comunicado.

Danny Ocean, una de las figuras más relevantes del pop latino de la última década, regresará a Colombia como uno de los principales atractivos del festival, con un repertorio que incluye éxitos como 'Me Rehúso', 'Dembow', 'Fuera del Mercado' y 'Vuelve'.

Junto a él estará Mora, uno de los referentes actuales del sonido urbano global, reconocido por canciones como 'La Inocente', 'Volando (Remix)', 'Memorias' y 'Modelito'.

El cartel del festival incluye además artistas como Crudo Means Raw, Álvaro Díaz, DJ Snake, J Álvarez, Yandel, Nanpa Básico, Porter Robinson, Sofi Tukker, Orishas y Rich Mafia (Alemán + Gera MX), entre otros artistas de distintos géneros.

El evento busca reforzar el impacto cultural y turístico de Medellín, "atrayendo visitantes nacionales e internacionales y consolidando a la ciudad como escenario de grandes experiencias musicales en vivo".