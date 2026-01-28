Denuncian el arresto de 10 disidentes cubanos que iban a un acto con el embajador de EEUU

En un comunicado difundido en redes sociales, la plataforma opositora Consejo para la Transición Democrática en Cuba (CTDC) aseguró que su presidente, Manuel Cuesta Morúa, así como sus vicepresidentes, Marthadela Tamayo y Osvaldo Navarro, "están bajo vigilancia policial y arresto domiciliario".

En ese mismo sentido, el medio digital independiente 14yMedio informó que su directora, Yoani Sánchez, y su esposo, el también periodista Reinaldo Escobar, fueron interceptados y escoltados de vuelta a su domicilio por agentes de la Seguridad del Estado en cuanto salieron a la calle.

"La medida tuvo como objetivo impedir su asistencia a una actividad diplomática, evidenciando el uso de prohibiciones de salida, acoso y control policial como mecanismos habituales de represión política en Cuba", criticó la ONG Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH), con sede en Madrid.

El CTDC también denunció operativos contra la periodista independiente Camila Acosta, su esposo y opositor, el escritor Ángel Santiesteban, y contra el director del Centro de Estudios Convivencia, Dagoberto Valdés, que hace unos días fue ya arrestado e interrogado.

De igual forma, la líder de las disidentes Damas de Blanco, Berta Soler, y su esposo, el ex preso político Ángel Moya, confirmaron este miércoles a EFE la presencia de un operativo policial en los alrededores de su domicilio y sede del grupo.

"Las limitaciones arbitrarias a la libertad de circulación y la presión constante sobre opositores pacíficos vulneran derechos fundamentales reconocidos internacionalmente", denunció el CTDC.

La cita a la que todos estos disidentes y activistas habían sido convocados es el acto inaugural de las actividades de la embajada de EE.UU. en Cuba por el 250 aniversario de la declaración de independencia del país norteamericano.

Varios activistas y opositores han denunciado recientemente un incremento de la presión represora en Cuba, hecho que vinculan a la preocupación en el Gobierno cubano tras la captura de su aliado, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro.