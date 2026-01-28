EE.UU. apuesta por una "África estable y próspera" con la que impulsar alianzas económicas

"Mi mensaje debe ser claro: EE.UU. quiere estar presente en África", señaló en una rueda de prensa conjunta con el presidente de la Comisión de la Unión Africana (UA), Mahmoud Ali Youssouf, en la sede la organización en la capital etíope, Adís Abeba.

"Nuestras conversaciones (con la UA) se centraron en las maneras en que Estados Unidos puede contribuir a África, en la medida en que África contribuye a nuestra seguridad y prosperidad. Nos interesa tener una África estable y próspera. África ofrece numerosas oportunidades económicas y comerciales", indicó.

Landau subrayó que "existen nuevos mercados, nuevas oportunidades económicas", al precisar que África tiene "increíbles recursos naturales que pueden desarrollarse para el bien de los pueblos de África y también para el bien de los habitantes" de Estados Unidos.

En ese sentido, el Gobierno estadounidense y la Comisión (secretariado) de la UA acordaron establecer el Grupo de Trabajo Estratégico sobre Infraestructura e Inversión (SIWG, en inglés) para "promover e impulsar alianzas económicas entre Estados Unidos y África que generen empleo, prosperidad y seguridad económica tanto en América como en toda África", según una nota conjunta.

El representante del Departamento de Estado citó como "gran ejemplo" de interés para EE.UU. el Corredor de Lobito, el ferrocarril que unirá el Atlántico con las minas de la República Democrática del Congo (RDC) y Zambia a través de Angola y con el que Occidente busca ganar terreno a China en el abastecimiento de minerales en África.

En el terreno de la seguridad, Landau, que estuvo acompañado por el comandante del Mando Militar de Estados Unidos en África (AFRICOM), general Dagvin Anderson, enfatizó que "a nadie le conviene tener conflictos en el continente".

"No queremos que África, ni ningún país africano, sea un refugio para individuos o grupos que quieran dañar a personas de otros países, y no queremos que personas de fuera de un país en particular, ni actores externos, creen inestabilidad en África", aseveró sin dar nombres.

"Hay mucho en lo que podemos trabajar con las naciones de África, con la Unión Africana, para promover la seguridad de esta región, la de Estados Unidos y la del mundo", concluyó.

Youssouf, por su parte, reafirmó "el firme compromiso de la Unión Africana con su asociación estratégica con Estados Unidos, basada en el respeto mutuo, los intereses compartidos y un compromiso común con la paz, la estabilidad y la prosperidad".

Este miércoles, Landau también se reunió con el primer ministro de Etiopía, Abiy Ahmed, quien destacó la importancia de la "colaboración continua" con Estados Unidos.

El subsecretario, que llegó a Etiopía procedente de Egipto, está inmerso en una gira africana, programada desde el 24 de enero al 1 de febrero.

También viajará a la vecina Kenia, donde "se reunirá con funcionarios kenianos para abordar la cooperación comercial, la cooperación antiterrorista, la contribución de Kenia a la seguridad en Haití y otros asuntos regionales", de acuerdo con su departamento.

Su última escala será Yibuti, donde "dialogará con líderes gubernamentales sobre seguridad y cooperación antiterrorista", así como sobre la relación comercial.

Durante su viaje, según el Departamento de Estado, busca promover "las prioridades del presidente (Donald) Trump: reequilibrar el comercio, garantizar un entorno empresarial positivo y promover la seguridad y la paz".

La gira tiene lugar unas dos semanas después de que el ministro chino de Asuntos Exteriores, Wang Yi, visitara Etiopía, Tanzania y Lesoto cumpliendo la tradición que marca al continente africano como destino del primer viaje al extranjero del año del jefe de la diplomacia del gigante asiático, gran rival geopolítico de EE.UU.